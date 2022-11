Jianping entrevista a Antonio Banderas, que presenta su nuevo musical, 'Company'. La reportera de Zapeando conversa con su paisano malagueño, que le explica que este show "habla de la capacidad y la incapacidad de los seres humanos para comprometernos".

En esta obra interpreta a un 'soltero de oro', un papel que el actor afirma que en la vida real no ha sido así: "Hace tantos años que dejé de ser soltero que ya ni me acuerdo", admite Banderas, que asegura a Jianping que "he estado comprometido más de la mitad de mi vida". La entrevista al completo, en la que también desvela con quién se enfada cuando algo no va bien en la obra, en el vídeo sobre estas líneas.