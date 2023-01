Telemadrid ha estrenado 'Lalala', un nuevo talent musical en el que anónimos cantan ante un jurado formado por Rosa, Poty, David Sancho y Daniel Diges, pero este último no pudo disimular su cara al ver cómo Amaya daba la nota y no paraba de desafinar durante su actuación: "Estaría pensando en qué decirle para no herir sus sentimientos", comenta Lorena Castell con sus compañeros, es que "no puedo parar de mirarle", asegura entre risas.

Puedes ver el momentazo protagonizado por el cantante de Eurovisión sobre estas líneas, donde María Gómez informa de que "Amaya no consiguió ser una de las dos semifinalistas de la gala", pero sí convenció otra chica a la que pidieron un "bis un tanto peculiar" con Ricky Merino.