"Vamos con una tradición anual que echábamos mucho de menos", anuncia Valeria Ros a sus compis. Se trata nada más y nada menos que del festival del queso rodante que se celebra en la ciudad de Gloucester, en Inglaterra, y que consiste en lanzar una pieza de queso Gouda por una ladera y correr tras él. "Las normas son claras", explica la colaboradora vasca, "solo se permiten 25 participantes" y ganan "los que no tienen que pasar por quirófano".

En este vídeo, Valeria Ros analiza la táctica de la ganadora de esta carrera: "Es clara, no hay que tenerle ningún apego a la vida". Dale al play y no te pierdas el impresionante descenso a toda velocidad por esta colina de los participantes, que no logran ponerse de pie en ningún momento.