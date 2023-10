Valeria Ros participa en Password, el programa presentado por Cristina Pedroche. Como explica Iñaki Urrutia, "no fue tu día". El colaborador añade que Valeria "tiró mucho de imaginación". Su compañero, un joven llamado Chinga, y ella forman un dúo peculiar.

La primera palabra que deben adivinar es 'exhibicionista'. Valeria es la encargada de dar las pistas para que Chinga adivine el término. La colaboradora empieza a poner caras de asco y dice 'gabardina', ante la cara de extrañeza de Cristina Pedroche. Su compañero decide jugársela y dice "boda", algo que provoca las risas de la presentadora y Valeria. El joven afirma "me has dicho gabardina y has hecho gestos, lo mismo le da asco casarse".

Como dice Quique Peinado, "igual erais tal para cual". Por su parte, Cristina Pedroche afirma que tampoco entiende la explicación de Valeria y que incluso "miré haber si tenías la palabra que yo pensaba que era". Valeria cuenta que utilizó esa explicación ya que en su pueblo había un exhibicionista cuando era pequeña y le daban mucho asco.

Para la siguiente palabra, la colaboradora aprovecha el nombre de su compañero para dar la pista, algo que, como dice Iñaki Urrutia, "salió regular". La palabra era 'pinga' y Valeria decide utilizar "chinga" como pista. El joven decidió, de nuevo, jugársela, y dijo "cobertura". Como le dice Dani Mateo, "el concurso no salió muy bien pero como dúo cómico estáis espectaculares".