Pepe Navarro es un mítico periodista y presentador español, pero también un "cazatalentos", como bien apunta Cristina Pedroche. Y, es que, dio su primera oportunidad en televisión a muchos actores y cómicos que hoy en día siguen triunfando como Javier Bardem, Florentino Fernández, Nuria González o al mismísimo Miki Nadal.

"De Miki, ¿es del que más te arrepientes en tu carrera?", le pregunta Dani Mateo, a lo que el periodista no duda en responder con cierta ironía: "Completamente. Yo no quería haber castigado al público de esa manera. La primera vez que salió no se le veía. Era El Hombre Croma. No confiaba absolutamente nada en él". Puedes ver en el vídeo principal de la noticia cómo descubrió a Miki nadal Pepe Navarro y cómo fueron sus primeras apariciones en televisión: "Me rendí a sus encantos", trmina confesando.