Adiós al sol y el calor, hola de nuevo a la borrasca: Francisco Cacho adelanta lluvias para los próximos días

Francisco Cacho adelanta en Zapeando el tiempo que hará en los próximos días, donde el calor del fin de semana y los últimos días da paso a una borrasca que ya mañana dejará lluvias "en casi toda España", excepto en zonas de Murcia y el Cantábrico.

También bajarán las temperaturas a partir de mañana como parte de esta borrasca que todavía no tiene nombre, pero que si finalmente se le pone será Nuria. Cacho señala que "va a llover normal, no como estos días de atrás" y que, precisamente por eso, todavía no tiene nombre.

Respecto al jueves y el viernes "va a seguir lloviendo" y, ya de cara al fin de semana, también podría haber débiles precipitaciones que no formarían parte de esta borrasca. Las temperaturas pasarán de ser prácticamente de verano, a "las normales para esta época".