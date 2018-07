¿Por qué vas a brindar en 2018?

Cristina: Por quedarme como estoy ahora, que estoy genial.

Iñaki: Porque lleguemos a 2019 y sigamos trabajando en laSexta.

Primera persona en la que vas a pensar en 2018, una vez hayas felicitado el nuevo año a los espectadores de laSexta

Cristina: yo voy a pensar en Iñaki para que lo haga bien y no tenga que entrar a corregir nada.

Iñaki: en la regidora para que me señale correctamente el año en el que entramos, no vaya a ser que me equivoque.

Sé que es un tema tabú, pero adelántanos algo de tu estilismo

Iñaki: El mío es maravilloso, espectacular y pienso salir de fallera (risas)

Cristina: No puedo añadir nada más a lo que ha dicho Iñaki, no lo puedo desmentir, es muy buen periodista.

¿Eres supersticiosa?, ¿tienes alguna manía el día 31?

Cristina: No soy nada supersticiosa con nada en la vida.

Iñaki: Tampoco tengo ninguna manía especial, ni el 31 de diciembre ni ningún otro día del año.

¿Cuál es el sitio más raro en el que te has tomado las uvas?

Cristina: Ha habido años en los que no me las he tomado, que es más raro que tomárselas en cualquier sitio. Pero este año, si son de tamaño asequible, me las tomaré.

Iñaki: Yo un año me las tomé con una familia de alemanes y fue como estar en una fábrica de rodamientos, no estaban especialmente ilusionados.