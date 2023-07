"Estamos viendo a un Sánchez desatado intentando pinchar esa burbuja que él llama del 'antisanchismo', ¿no es un poco tarde para pincharla?", preguntó José Yélamo a Wyoming, a lo que este respondió: "Puede ser, pero a nosotros nos ha dado unos cuantos puntos de audiencia". "Está haciendo la gira triunfal y a mí me da morbo. Acaba de dar una entrevista con Pablo Motos. No la vi, pero me da morbo", reconoció el presentador.

Así, Wyoming expresó que le gustan "estas entrevistas porque son muy jugosas, como la de Alsina", tras lo que aseguró que si el periodista de Onda Cero "le hace la misma entrevista a Feijóo, sale esposado". "Si Alsina lo poco que sabe de Feijóo se lo suelta a la jeta como hizo con Sánchez, lo hunde, porque ese hombre no tiene recursos", criticó el presentador de El Intermedio, a lo que añadió: "Cuando tú estás diciendo cosas sin base, son argumentos que caen en la sandez constantemente; se lía y se mete en jardines porque realmente tiene que decir algo que no es la verdad de lo que está en tu cabeza, y el fingir sistemáticamente es complicado". Para Wyoming, Pedro Sánchez "en ese sentido lo tiene más fácil porque tiene argumentos de las cosas que ha hecho".