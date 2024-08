La analista Tania Sánchez carga contra el PP por "gobernar como gobierna" y contra su "soberbia" para resolver el problema de los "4.000 migrantes menores que están hacinados y no cumpliendo los derechos humanos". "El PP, siendo el responsable de los gobiernos autonómicos, no es de recibo que se escude en que no hay presupuesto para ello", denuncia, ya que estos jóvenes "tienen necesidad de intervención social". Pero esto es competencia autonómica.

Por tanto, "si los presidentes autonómicos quieren hacernos creer que no se puede entender a 4.000 menores, desde luego Pedro Sánchez es un soberbio por no negociar, pero el PP es mucho más soberbio por hacer creer que los españoles somos imbéciles", espeta Tania Sánchez en este vídeo, donde puedes ver su intervención al completo, así como el debate que mantiene con Santiago Martínez-Vares sobre este asunto.