El tajante mensaje de una transportista autónoma a Afra Blanco: "Parece hasta que tenemos la culpa del cambio climático"

Este sábado se han abordado en laSexta Xplica los retos que afronta la economía española en este nuevo año. En 2025, subirán la luz y el gas, lo que supondrá una dificultad añadida para algunos sectores, como es el caso del transporte por carretera.

Sonia Brañas, autónoma del transporte, lamentó la situación de su sector y le reprochó a Afra Blanco la estigmatización a la que en muchas ocasiones se ve sometido.

"Soy una transportista autónoma, de esas que te parecen que hasta tenemos la culpa del cambio climático", dijo Sonia en alusión a Afra Blanco.

"Me parece que no conoces muy bien lo que yo defiendo respecto a los transportistas y he denunciado las falsas cooperativas en tu sector", dijo Afra Blanco para responder.