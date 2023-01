Bernardo J. Beltrán, arquitecto que lleva más de diez años en paro, mostró en laSexta Xplica cómo es su día a día: "Me levanto a las 7:30 o antes. Mi rutina es como si fuera trabajar todos los días. Me paso estudiando una media de diez horas al día", contó, al tiempo que defendió que se siente "totalmente útil", y que puede "aportar a este país un montón de cosas".

Sin embargo, el arquitecto reconoció que el que no le llamen para ningún trabajo hace que poco a poco vaya "perdiendo el autoestima". "Cuando tú mandas un currículum y te responden en 28 minutos que no vales, y envías otro, y otro, y otro... va minando tu confianza en ti mismo", expresó, tras lo que se preguntó: "¿Para qué sirvo? ¿Para nada? ¿Para ser una carga para mi esposa? ¿Qué salida me dejan?". En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, puedes ver la dura realidad de Bernardo.