Vox ha amenazado al Partido Popular con romper en los gobiernos en los que están juntos debido a la apertura de los populares a participar en el reparto de los menores migrantes que han llegado a Canarias.

Una advertencia que no se cree Santiago Martínez-Vares: "Yo no me lo puedo creer porque si no ya se habrían ido. Santiago Abascal es el señor que más elecciones ha perdido en este país. Es el que más veces se ha presentado y ha perdido, con un crédito ilimitado. Lo que pasa es que desde la noche de las europeas tiene un elefante en la habitación con Alvise. Por eso ahora vamos a ver a Vox amagando".

"No se van a ir de ningún gobierno porque no se pueden quedar sin la estructura económica que les dan esos gobiernos. Otra cosa es que el PP quiera romper con ellos, cosa que no descarto en algunas comunidades. Algunos barones del PP estaban contentos con la amenaza de irse de Vox y diciendo 'ojalá'", ha añadido.