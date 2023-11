El jurista Santiago Martínez-Vares criticó el pasado sábado con rotundidad en laSexta los fuertes disturbios que, desde hace más de dos semanas, se llevan produciendo en los aledaños de la calle Ferraz en plenas protestas contra la amnistía. El magistrado ha querido destacar que "lo que estamos viendo es una imagen terrible, porque son cuatro que no representan a nadie". Así, aseguró en su intervención en el programa que "esos señores no están enfadados con la amnistía, son unos vándalos y unos fascistas, y no caben en democracia".

No obstante, defendió que "se puede estar en amplio desacuerdo con la amnistía, pero con esto no se va a frenar". Y llamó a frenarla con "estado de Derecho, ley y política". "Hay dos cámaras, un Tribunal Constitucional y mucho desarrollo", defendió el analista, que aseguró que "es el momento de la palabra, y la palabra también se puede incluir en la manifestación pacífica".