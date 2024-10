En el debate de esta semana en laSexa Xplica, el tema central fue valorar si la economía española va como un cohete o no. Un debate que utilizó el empresario Álvaro Pintado para cargar contra el Ministerio de Igualdad y los migrantes.

"Mi empresa va como un cohete, pero conozco otros 100 que no. Me gustaría que me explicaran todos aquellos que afirman que la economía va como un cohete, que si va como un cohete por qué un montón de talento joven de España se va fuera, los salarios son bajísimos, la inflación está subiendo y al deuda pública española está en un billón de euros. ¿Cómo puedes definir que la economía española va como un cohete? Se van fuera porque les pagan más. Cómo les puedo pagar más si tengo un huevo de impuestos. Cómo les puedo pagar más si luego los impuestos van al Ministerio de Igualdad, que no sirve para nada, para financiar la entrada de migrantes ilegales que tienen tasas de delitos y de asesinatos. La mitad de asesinatos a mujeres en 2024 los han cometido migrantes", afirmó.

Un discurso que rápidamente fue desmentido por José Yélamo, que dejó claro que se basaba en afirmaciones que no son ciertas: "Yo te hacía una pregunta muy concreta que es que si tu economía va como un cohete, que me has dicho que sí, y luego has argumentado una serie de cosas con las que no estás de acuerdo que dicen algunos de nuestros políticos. Ahora bien, lo que tampoco es pertinente es que des una serie de datos que son inexactos porque acabas de hacer una afirmación que no se basa en la realidad y además también te lo podemos demostrar con datos".