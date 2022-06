Doña Sofía fue consciente desde muy pronto de que tendría que compartir a su marido con otras mujeres. En laSexta Noche os ofrecemos un pequeño listado relativo a esta cuestión: los casos más sonados. Algunos de ellos ya son de sobra conocidos, como el de Barbara Rey. Y es que, igual que su abuelo, Juan Carlos I parecía tener predileción por artistas o vedettes. En este caso, el problema para el emérito fue silenciar a la actriz, y eso lo pagamos finalmente entre todos, siendo además una maniobra que se llevó a cabo desde el CESID.

Lo que no quería la monarquía es que la verdad saliera a la luz. Ya se advertía hace unas décadas, cuando Rey denunció el robo en su domicilio de documentos que podrían comprometer a una alta personalidad de este país. "Yo tengo un límite y tengo un aguante, si me siguen maltratando como hasta ahora, prefiero decirlo todo y que me maten", avisaba la intérprete. Lo cierto es que Bárbara Rey sigue viva y desconocemos cuánto dinero ha llegado a cobrar por no ofrecer ese relato que amenazaba con hacer.

Estas imágenes forman parte del tercer capítulo del documental Los Borbones: una familia real, serie dirigida por Ana Pastor que pone el ojo en esta ocasión en las relaciones sentimentales del monarca emérito. Porque hay más mujeres; entre ellas, Marta Gayá, su amor en los años 90, que provocó que los servicos secretos no dieran a basto. Así se desprende, por ejemplo, de lo que llegó a grabar Emilio Alonso Manglano, jefe de los espías, por boca de Don juan carlos, refiriéndose a su estado de euforia al lado de esta mujer.

"La verdad es que nunca he sido tan feliz [...] Venía a decir que en Palma me habían visto en alguna cala con 'my girl', pues la gente se lo supone", manifestó Juan Carlos I, que rebasó todos los límites con este romance. Hasta el punto de que, en una escapada con Gayá a Suiza, la muerte repentina del ministro de Exteriores provocó que el Gobierno se viera en el brete de no tener al rey para el nombramiento de el nuevo ministro. En junio de 1992, El Mundo publicaba que, según el BOE, el rey habría firmado una ley en Madrid un día que estaba en Suiza.

María Eugenia Yague, periodista que participa en este documental, habla de cómo se llega a este punto: "Todo el mundo no miraba para otro lado, la revista 'Época' publicó unas fotos en las que se descubría a Marta Gayá y se hablaba de ella abiertamente, y la revista 'Tiempo' habló de la corte paralela de Mallorca como un grupo peligroso para el rey porque avalaba esa deriva de libertad y de hacer lo que quisiera que estaba haciendo aquel verano. Esas filtranciones las hacía el jefe de la casa, Sabino Fernández Campo, alarmado por la inconsciencia de esta postura que tenía el rey de hacer lo que quisiera".