Ramoncín: "Hay gente en el Gobierno muy importante que no tiene ni idea de quién es Leire Díez"

Ramoncín ha asegurado en laSexta Xplica que "hay gente en el Gobierno muy importante que no tiene ni idea de quién es Leire Díez". "No saben lo que está pasando. Si esto es un síntoma de que por una vez al PSOE le han pillado con el pie cambiado, da esa sensación. Parece que les ha llegado y que no saben muy bien cómo controlarlo", ha expresado el artista.

Así, Ramoncín ha destacado que "lo peor de todo es el lenguaje, la exageración", y ha criticado que en "esa hipérbole" se hable del Gobierno como "la mafia", y de Pedro Sánchez como "un capo". "Si alguien cree eso, lo que tiene que hacer es montar una moción de censura, porque las mociones de censura no se montan solo para ganar, sino que es un acto de coraje", ha defendido, a lo que ha añadido: "¿Qué más se puede decir de un presidente del Gobierno al que han llamado hijo de puta y okupa?".