Rajoy saca pecho ante la prensa extranjera: "España ha vuelto y lo ha hecho para quedarse"

Mensajes de confianza y una perspectiva de crecimiento para el país que supera las expectativas: "Presentaremos el proyecto de presupuestos generales del estado para el año que viene, donde vamos a subir la previsión de crecimiento, siendo prudentes del 0,5% al 0,7%, aunque la mayoría del consenso de los analistas lo cifra en un 1%.

El mismo día, el diario estadounidense 'The Wall Street Journal' publica esta afirmación del presidente: "España ha salido de la recesión; no de la crisis". En la entrevista, Rajoy no cambia su mensaje, lo deja claro: España avanza.

Continúa el tour de su discurso. Mariano Rajoy acude a la sede de las Naciones Unidas. Al otro lado del charco, el jefe del Ejecutivo español responde a más preguntas, esta vez, de otro medio americano.

Es la segunda entrevista que concede a un medio extranjero en menos de 48 horas. Ante la cadena de televisión estadounidense, Mariano Rajoy lo dice de nuevo: "España en estos momentos abandona la recesión e inicia un camino de esperanza hacia el futuro".

La medicina está funcionando, según Rajoy. Los resultados de sus políticas de ajuste comienzan a verse. Mariano Rajoy se muestra confiado: "No será necesario adoptar ninguna medida extraordinaria más. Ya hay luz al final del túnel".

El jefe del Ejecutivo vuelve a hablar de recuperación, de brotes verdes. Esta vez lo hace ante un nutrido grupo de expertos internacionales. Su discurso es el mismo, España deja atrás la recesión: "Pocos países pueden presentar estas credenciales. No ha sido fácil, pero las reformas empiezan a dar sus frutos. El crecimiento económico no se hará esperar".