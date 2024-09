Javier Suárez, médico residente, formó parte en laSexta Xplica del debate sobre los impuestos y defendió que "el problema no es si se pagan muchos o pocos impuestos, sino adónde se va ese dinero, y qué se hace con ese dinero y cómo se administra". Así, criticó que "en el hospital, por ejemplo, se ve que la administración del dinero público es, cuanto menos, mejorable", y dijo que "hay dinero que se destina a unos sitios que perfectamente podría estar destinado a otro".

"Por ejemplo, hay pacientes en el hospital que no tendrían que estar en el hospital, pero no pueden estar en su casa, sino que tienen que estar en un centro intermedio. El problema es que el centro intermedio no tiene financiación, por lo que se mantiene al paciente en el hospital, pero mantener al paciente en el hospital es mucho más caro que mantenerlo en el centro intermedio, pero no vende lo mismo", explicó el médico, quien defendió que él no tiene "ningún problema en pagar impuestos". "Si pago impuestos es porque gano dinero, pero quiero ver adónde se va, porque no lo veo", concluyó.