Pérez-Reverte: "Los políticos son cómplices, se necesitan mutuamente"

laSexta Noche entrevista a Arturo Pérez-Reverte. El escritor y periodista analizará la actualidad política y social de España a través de su particular mirada crítica. Pérez-Reverte hablará, sin tapujos, de corrupción, cultura o economía. "No tengo nada que perder ni que temer, ¿qué me van a hacer una inspección de Hacienda? Ya me la hicieron?".

