Paco Ledesma, trabajador precario, contó en laSexta Xplica que desde el día anterior no ganaba nada porque les hicieron "un ERE a toda la empresa". "Lo siento mucho", expresó José Yélamo tras escuchar el joven, quien, por su parte, quiso mandar "un saludo" a sus compañeros.

"He podido ahorrar algo porque vivo con mis padres y tengo esa protección, pero mis compañeros los que viven compartiendo con gente a la que ni conocen, no pueden ahorrar porque se lo tienen que gastar en el alquiler, o tienen un coche que pagar", lamentó Ledesma, a lo que añadió: "La gente de mi generación si ahorra es porque no son independientes, y si son independientes, no ahorran; uno elige si susto o muerte".