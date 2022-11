El periodista y exvicesecretario del Partido Popular Pablo Montesinos ha reconocido en laSexta Xplica que, en lo relativo a la memoria histórica, ha ido variando su planteamiento y posición: "He ido cambiando, y lo he hecho por escuchar a las víctimas del franquismo. Parto de la premisa de que no hay víctimas de primera ni de segunda". Asimismo, ha añadido: "Escuchando a las víctimas, como el testimonio de Maqueda, escuché a una señora que no destilaba rencor ni odio. Nada de eso, era una señora que decía que Queipo de Llano asesinó a sus familiares y cometió una serie de barbaries absolutas".

"Ella reivindicaba que Queipo de Llano no podía estar en un lugar tan simbólico e importante para Sevilla y el conjunto nacional como era la Macarena", ha señalado Montesinos, asegurando que no le puede "poner un pero al testimonio de esa señora", por lo cual cree que "incluso en estas cuestiones puede haber consenso". Y ha concluido tajante en su reflexión: "Yo me considero una persona de centro-derecha y estoy a favor de que Queipo de llano no esté en la Macarena, y lo digo claramente".