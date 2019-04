Pablo Iglesias se muestra optimista de cara a Vistalegre II: "Creo que vamos a obtener la mayoría de los apoyos"

Pablo Iglesias destacó en laSexta Noche su faceta más optimista de cara a la celebración del congreso de Vistalegre II, donde presentará su propuesta. "Creo que vamos a obtener la mayoría de los apoyos", afirmó en el programa de Iñaki López el secretario general de la formación morada.

No obstante, también quiso dejar claro que si sus ideas no salen adelante, dice, dimitirá: "Lo que no tendría ningún sentido es que un secretario general esté en minoría en sus ideas y en la lista que representan esas ideas. Eso sería una figura decorativa, florero, de cartón".

De esta forma, Iglesias reitera que no aceptaría la idea de su 'número dos': la de ser secretario general, con el proyecto de Errejón. Este, en el acto de presentación de su programa político, pidió el voto para Iglesias y usó su imagen en el cartel de su proyecto. "Reconozco que no me ha gustado aparecer en un cartón", afirmó el líder del partido.

Para Pablo Echenique, Iglesias no puede ser el secretario general si gana el proyecto errejonista y decir que es posible es, dice, "engañar". Sin embargo, Iglesias quiere seguir contando con Errejón en el futuro: "Si por mí es, Íñigo va a seguir teniendo un papel fundamental en Podemos".

Iglesias aprovechó su visita a laSexta Noche para reconoce el error de su partido al haber debatido sus diferencias de forma tan pública. "Creo que nos hemos equivocado. Hemos dado una imagen que ha avergonzado a buena parte de la gente que ha apostado por nosotros", admitió el líder de Podemos.

Un daño al partido que se suma, según el fundador de Podemos Luis Alegre, al que hacen algunos 'pablistas', a los que ha llamado "conspiradores" a través de un artículo en 'eldiario.es', y que tienen un comportamiento, dice, desleal. Alegre lanza de esta forma una crítica directa a quienes, asegura, son una "camarilla dañina dispuesta a destruir" a Pablo y al partido.

El propio Iglesias reconoció en laSexta Noche que no tendrían que haber discutido tanto. "La gente nos dice: si tenéis diferencias, tendríais que tener espacios internos para discutir y no contribuir a que esto se convierta en un 'reallity show", explicó. Por su parte, la corriente de los anticapitalistas pide que cese ya el espectáculo de enfrentamiento en Podemos.