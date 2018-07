Desde romper accidentalmente la maqueta del Santiago Bernabéu de Ferreras, al mayor zasca contra la homofobia en el World Pride; las aventuras de Iñaki López en laSexta

¿Cómo conducir un informativo? Esta misma pregunta es la que Iñaki López le hizo a uno de sus invitados: Vicente Vallés. Para aprender a hacerlo, ambos se unieron en 'VL News', un 'informativo'que recoge noticias diferentes, como la vez que el presentador de laSexta Noche apareció disfrazado de marinero en la ETB o el inoportuno ataque de tos que pilló desprevenido al director de 'Noticias 2' de Antena 3.

Y es que si buscas en el pasado muchas veces encuentras grandes joyas. Fue en este mismo espacio en el que Vicente Vallés mostró uno de los momentos más televisivos de Iñaki lópez: "Me va a acompañar toda la vida", aseguraba al verlo...

Pero este último no ha sido el único. El showman Javier Gurruchaga sacaba en mitad de la entrevista con Iñaki López una peluca de Donald Trump para disfrazar al presentador de laSexta Noche y ambos cantaron una de las canciones de la Orquesta Mondragón.

Y para momentazos, no podía faltar la confesión de Iñaki López sobre lo que le ocurrió una vez dentro del despacho de Antonio García Ferreras: esperándole, tocó una maqueta del Santiago Bernabéu y "el tejadillo se cayó entero"...

Esta temporada también ha habido un hueco para los retos personales. El presentador de laSexta Noche aceptó ponerse en la piel de una persona con discapacidad visual y enfrentarse así a la Spartan Race, en la que se pretende demostrar que "tengas la discapacidad que tengas o tengas la capacidad que tengas, los límites sólo están en la mente". Iñaki López no pudo evitar emocionarse...

Los últimos momentazos que nos ha regalado Iñaki López han sido en la celebración del World Pride, donde dieron con una señora que pensaba que "no es para sentirse tan orgulloso" celebrar una fiesta reivindicativa por la igualdad del colectivo LGTBI, a lo que el presentador de laSexta Noche no pudo no responder: "Únase a la fiesta, ya verá cómo cambia de idea; o se echa novia".