Juanlu Sánchez se ha mostrado crítico con el Gobierno en laSexta Noche, donde ha defendido que "la izquierda le debe a sus votantes un modelo energético que responda a una ideología de izquierdas o, al menos, socialdemócrata".

"Lo que tenemos ahora mismo no es que sea capitalismo puro, porque no es una competencia real, pero, desde luego, no es un modelo que beneficie a la redistribución de la renta en los más mínimos estándares de la socialdemocracia", ha manifestado.

Así, el subdirector de 'El Diario' ha defendido que "la izquierda tiene que meter mano al sector energético" y ha señalado que "si lo hace bajando impuestos, es un fracaso ideológico de la izquierda". "Tiene que hacerlo metiendo mano en el otro paquete, en el de los beneficios excesivos de las eléctricas, que por fin lo ha dicho Nadia Calviño.", ha sentenciado.

En este sentido, Sánchez ha destacado que "la izquierda necesita soluciones audaces". "Vivimos en un mundo constreñido por el mercado y cuando te sales se supone que no se puede hacer, pero yo creo que un gobierno de izquierdas se tiene que atrever", ha afirmado el periodista.