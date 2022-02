Tensión en laSexta Noche cuando se ha abordado la situación actual del PP, así como el presente y el futuro del partido, que podría pasar por el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Marhuenda, director de 'La Razón', ha defendido que el presidente de Galicia "ha podido derrotar a Vox, a Ciudadanos y a la izquierda", y ha añadido: "Cuando sea presidente del PP en España, probablemente tendrá que gobernar con Vox. Pero aquí hemos conseguido que parezca que gobernar con Podemos o con los Bildu-etarras es 'happy flower'".

A esta reflexión ha respondido Juanlu Sánchez, periodista y subdirector de 'eldiario.es': "Nadie está gobernando con Bildu, y Podemos y Vox no son partidos comparables, porque la homofobia, la xenofobia y cualquier propuesta que a ti te parezca radical de Podemos no son comparables". Ante esta afirmación, Marhuenda ha estallado: "Me parece increíble que se pueda acusar a un partido de homofóbico, cuando es delito. ¿Sabes por qué no interviene la Fiscalía General del Estado? Porque Vox no es homofóbico, machista ni nada de eso".