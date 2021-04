César Carballo ha recordado que la la ministra de Sanidad dijo que "había que hacer caso a las autoridades" en lo referente a la vacunación. Sin embargo ha criticado que "ellos no han hecho caso". "La EMA y la OMS no han aconsejado parar la vacunación de AstraZeneca. ¿Qué estamos haciendo?", se ha preguntado.

El doctor ha afirmado que "la gente está que se sube por las paredes" y ha calificado de "gravísimo" el que "19.000 madrileños no se vacunaran este viernes".

"Hay un caos absoluto. Hay personas que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca y no saben si se van a poner la segunda. El otro día dijo la ministra que igual se ponen otras vacunas. ¿En base a qué ensayos clínicos? No hay datos sobre eso", ha manifestado, a lo que ha añadido que "es el problema de no tener un ministro que sepa de Sanidad".