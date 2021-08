Después de que haya concluido la misión de evacuación en Afganistán, el periodista Eduardo Inda ha dado la enhorabuena por la gestión a la ministra de Defensa. "Quiero felicitar a Margarita Robles porque la evacuación de las personas que han colaborado con las Fuerzas Armadas en Afganistán se ha hecho con mucha diligencia, rapidez y con una eficacia casi total", ha asegurado.

En este sentido, Inda ha añadido que "lo han hecho francamente bien" y que "han dado una lección a otros países como Estados Unidos, que no deja de hacer el ridículo gracias a su presidente Biden".

No obstante, el periodista ha criticado que Sánchez no haya ido al Congreso. "Es inaudito que sea el único presidente occidental que no ha comparecido en el Parlamento para dar explicaciones sobre lo que estaba pasando con nuestras tropas, con nuestros hombres y mujeres en Afganistán", ha asegurado.

Al respecto, ha apuntado también que "Sánchez tiene una aversión tremenda al Congreso" y que "a él la democracia parlamentaria le molesta soberanamente, por eso no va al Parlamento".