Edu Galán se afeita en laSexta Noche para explicar los límites del humor (e Iñaki López tiene que terminar el trabajo "para no dejar un bigote de Hitler en el programa")

HUMOR NEGRO, EN PELIGRO

Edu Galán se ha afeitado medio bigote durante su análisis de los límites del humor tras la polémica del monólogo de Rober Bodegas para poner un ejemplo a su particular manera. "A mí me acojona un poco que cuente este chiste alguien con ese aspecto", ha afirmado Darío Adanti. Acto seguido, Edu le ha pedido a Iñaki López que si podía terminar de afeitarle, algo que el presentador ha aceptado.