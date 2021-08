El médico de Urgencias César Carballo ha mostrado su cabreo en laSexta Noche ante las medidas a aplicar en la inminente vuelta al cole.

"Mandan a nuestros hijos absolutamente desprotegidos, solo con mascarillas. Hemos quitado todo tipo de medidas", ha criticado duramente.

En este sentido, Carballo ha añadido que durante el curso pasado los docentes "fueron superhéroes" y que ahora "les piden ser superhéroes sin escudo, sin chaleco antibalas".

"¿Esto qué es? Una vergüenza", ha sentenciado. Al respecto, la neumóloga Olga Mediano ha apuntado que "se parte de una premisa falsa basada en que el control del COVID fue bien en las escuelas". En concreto, ha destacado que "no se sabe cómo fue porque no se hicieron test, no se supo qué ocurrió porque la mayoría de contagios se asignaban a grupos familiares".

Por otro lado, César Carballo también ha hablado sobre la tercera dosis del coronavirus. "No hay datos que avalen su uso", ha sentenciado. Puedes ver su intervención en el vídeo que se incluye a continuación.