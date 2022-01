El periodista Juan del Val ha calificado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso de "desafortunadas" tras afirmar que el gran hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños. Así se ha pronunciado la presidenta en plena sexta ola. Unas palabras que han causado revuelo en la comunidad sanitaria.

"Me parece que en estos momentos de drama que hemos vivido siempre se refleja la enorme importancia de lo público. La declaración no la entiendo muy bien y me parece desafortunada, pero en líneas generales me parece que lo público es fundamental", ha reconocido el escritor tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid.