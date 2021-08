Antonio Maestre ha salido en defensa de la gimnasta estadounidense Simone Biles en laSexta Noche, donde ha dicho que "ha aplaudido" su decisión de no competir en la final individual de los Juegos Olímpicos para "centrarse en su salud mental". "Lo único que me hacía ilusión estas Olimpiadas era ver a Simone Biles porque disfruté tremendamente en los anteriores JJOO y en cuanto ha dicho ha dicho que no puede porque está mal, he aplaudido a Simone Biles porque considero que es un ejemplo en la invulnerabilidad cuando se muestra invencible y en la vulnerabilidad", ha defendido el periodista.

Para Maestre, Biles "no ha fracasado", sino que "simplemente no ha conseguido su objetivo, pero para su salud está mejor que nunca". Además, el periodista ha destacado que el problema de la gimnasta ocurre "en cualquier ámbito de la vida". "Hace unos días se suicidó un médico del MIR que tiene la misma presión que Biles en otro aspecto, porque la presión es subjetiva", a lo que ha apostillado que "a veces incluso es peor porque va a acompaña de precariedad e incertidumbre laboral".