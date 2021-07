La Comunidad de Madrid pide más vacunas contra el coronavirus. Asegura que no le ha llegado una cantidad suficiente, en lo que parece el último capítulo de una guerra abierta con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Las vacunas no sobran, lo que hay es una estrategia de segunda dosis, por lo que no se puede inocular la primera sin tener inoculada la segunda", ha afirmado Ayuso.

En la misma línea, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado muy enfadado por la falta de vacunas y ha asegurado que la quinta ola se podría haber frenado si el Gobierno se hubiera hecho con más vacunas. Así, prácticamente les ha culpado del aumento de los contagios de COVID-19.

Pero, ¿es cierto que Madrid tiene menos vacunas que el resto de Comunidades Autónomas? La periodista Sara Ramos ha resuelto esta cuestión en laSexta Noche. "Tenemos que pensar que las vacunas que llegan a España vienen de un reparto de la Unión Europea. Una vez llegan aquí, el Gobierno ha decidido repartirlas en relación a la población que tengas las Comunidades Autónomas", ha explicado.

De esta forma, a Madrid, que tiene un 14% de la población de España, le corresponde un 14% de las vacunas contra el COVID-19 que llegan a nuestro país, por lo que no estaría en una peor situación que el resto de las Comunidades Autónomas, aunque sigue estando a la cola de la vacunación.

Además, tal y como ha destacado Ramos, en Madrid hay todavía dosis guardadas en neveras. Desde la Comunidad insisten en que se hace para poder garantizar la segunda dosis, pero lo cierto es que entre esas vacunas guardadas, hay 130.000 dosis que son de la vacuna de Janssen, que solo requiere un pinchazo.