Antonio Maestre ha defendido en laSexta Noche que "los test de antígenos no tendrían que haber costado un solo céntimo a nadie, y mucho menos a aquellos que no tienen recursos, sobre todo, cuando se ha externalizado el servicio de diagnosis porque la sanidad pública estaba completamente destrozada en casi todas las comunidades autónomas".

Así, el periodista ha señalado que "en Madrid no se hacían test de antígenos en los centros de salud a nadie", algo que han rebatido otros periodistas en laSexta Noche, tras lo que Maestre ha reaccionado así: "Hay cosas que no voy a tolerar. No voy a tolerar porque ha habido sufrimiento de muchos ciudadanos y aquí en Madrid era imposible ir al centro de salud".

En este sentido, el periodista ha manifestado que "había una saturación brutal por la pauperización de los servicios de atención primaria", y ha asegurado que todo ha sido "una estrategia buscada para buscar que la gente consiga un seguro privado". "Si quieres ir a urgencias, tienes que ir al hospital, no puedes ir al centro de salud, lo que ha provocado una saturación tremenda de los servicios de urgencias", ha lamentado, a lo que ha añadido que "no se puede exonerar de responsabilidad a quien la tiene para dársela toda a uno".