Si algo han dejado claro en Sumar este sábado cuando han salido a dar explicaciones es que fallaron, que sus mecanismos no funcionaron. "Los mecanismos prevención y retención de nuestro organización han fallado". Así se expresaba Urstaun: claro y conciso. Hasta 14 veces lo repite Urtasun.

Tras esto, José Yélamo ha comentado que todo esto ha pillado en fuera de juego a Sumar y con Yolanda Díaz fuera de España ya que tenía una visita agendada en Colombia. Aun así, para el presentador de laSexta Xplica "las explicaciones tiene una laguna clara; no había mecanismo".

"Dicen, los mecanismo no han funcionado. Para que un mecanismo no funcione el mecanismo tiene que existir al menos y lo que vamos a ver, y lo ha demostrado nuestra compañera, es que el mecanismo no existía", ha concluido Yélamo.