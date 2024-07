José María Camarero afirmó en laSexta Xplica que "ha habido en los últimos tres años una mejora en cuanto a las condiciones laborales, con la subida de salaros". Sin embargo, el periodista económico lamentó que "el problema es que la subida salarial se la ha comido por completo el problemón que tenemos que tenemos con la vivienda".

Así, Camarero criticó que "no queremos ver" el problema de la vivienda y, en concreto, "no lo quieren ver los políticos, que pueden y no quieren actuar, porque no les va a dar votos el año que viene". "Es un tema muy complejo, por ejemplo, la vivienda social", subrayó José María Camarero, a lo que añadió que "la vivienda turística también es una parte del problema", por lo que pidió "no echar balones fuera".