Con la llegada del buen tiempo a España, empiezan a llegar la llegada de multitud de turistas al país, especialmente a la costa. Una situación que se repite año a año y que empieza a preocupar a algunos, como a Alejandro Inurrieta, que habla de "saturación".

El economista ha señalado en laSexta Xplica que esta "saturación" de turistas va a provocar que mucha gente "no pueda vivir en sus casas": "Hay un problema de saturación con el turismo y también medioambiental porque se ha alicatado hasta el techo. Se han destrozado las costas y hay problemas con el agua. No tenemos odio a los turistas, pero cuando hay saturación, hay un efecto de expulsión. ¿Quién puede vivir en Magaluf, por ejemplo, en verano? Si seguimos así, va a haber mucha gente que no pueda vivir en sus casas".