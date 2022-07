El 24 de julio, El Gran Wyoming estrena 'Usted está aquí', un nuevo programa en el que analiza diferentes cuestiones relacionadas con España. Su primer capítulo podrá verse en laSexta el próximo domingo, mientras que el resto de entregas estarán disponibles en ATRESPlayer Premium.

Para presentar este nuevo proyecto, el presentador acudía al plató de laSexta Noche, donde pudo tratar diferentes temas con José Yélamo. Entre ellos, cómo surgió uno de los sketches más comentados de esta temporada en El Intermedio: Aznarito y Felipón. "A mi se me ocurrió hacer una", explica Wyoming, que asegura que "yo he aportado muy poco al programa": "Lo que hago es capitalizar gran parte del presupuesto y todo el mérito, pero yo no pego ni sello", afirma en el vídeo sobre estas líneas.