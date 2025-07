Gonzalo Miró: "A Feijóo se le está poniendo cara de Abascal; no sale gratis blanquear a la ultraderecha y meterla en las constituciones"

Gonzalo Miró reaccionó en laSexta Xplica a unas declaraciones de Feijóo, en las que el líder del PP afirmaba que "un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata". "A Feijóo se le está poniendo cara de Abascal. Está en esa pelea con hacerse con los votos de la ultraderecha", expresó Miró al respecto.

Así, el colaborador dijo que lo que a él le "preocupa" de Torre-Pacheco "son dos cosas": "Una, que era evidente que era algo que se podía ver venir y que no puede extrañar demasiado, porque no sale gratis blanquear a la ultraderecha y meterla en las instituciones; y la segunda es el efecto contagio que puede tener en otros lugares", manifestó Gonzalo Miró, a lo que añadió: "Ojalá fuera a ser una cosa puntual que no ocurra en ningún sitio más de España, pero da la sensación de que no va a ser la única vez que esto pase".