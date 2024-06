Pedro Buerbaum, emprendedor e influencer, afirmó en una entrevista con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que "los ricos se van y todavía hay una factura que pagar, que queda sobre la mesa y es para la clase media, que pasa a ser clase baja". "Si a mí me suben los impuestos, yo me voy, porque no estoy dispuesto a pasar por el aro. Los impuestos que he pagado yo hasta el día de hoy en España satisfacen mi deuda, la de toda mi familia, de mis hijos. Mi dinero lo he ganado con mi tiempo y me voy con mi dinero", añadió.

Un discurso que ha generado el malestar de Gonzalo Bernardos, que ha asemejado el mensaje del influencer con Javier Milei: "Esto es Milei. Milei dice 'yo me corto un brazo antes de subir los impuestos'. Lo siguiente que dice es 'los impuestos son un robo'. ¿Qué ha hecho Milei cuando ha llegado? Subir los impuestos. Ha subido el impuesto a las importaciones y ha perjudicado a la clase media".