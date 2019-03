Yasmina Resurrección: "Los hijos de familias obreras no podemos afrontar esas tasas universitarias"

LA ESTUDIANTE DENUNCIA QUE SU CASO NO ES AISLADO

Yasmina, malagueña de 21 años, estudia publicidad y tiene un 8,6 de nota media, pero le han denegado la beca. Yasmina acude a laSexta noche para explicar su caso, no le conceden una beca porque "superaba los umbrales patrimoniales", aunque sobre su familia pesa una "orden de ejecución hipotecaria". Después de colgar un vídeo en internet denunciando su caso afirma que "la universidad lo ha estudiado y me ha asesorado para volver a pedir la beca". Yasmina asegura que el suyo no es un caso aislado, y que ha "recibido muchos mensajes de estudiantes que se sienten identificados con mi caso" porque, como asevera, "la Universidad de Málaga ha sido abandonada por 1.652 alumnos por no poder afrontar la matrícula".