Las críticas propias y ajenas que ha recibido el Gobierno esta semana tras el apoyo de Bildu a sus impuestos han marcado la agenda política. Margarita Robles, en laSexta Noche, ha repasado estas críticas de varios líderes regionales socialistas y de miembros de la oposición, también la hemeroteca de Sánchez o de Calvo cuando decían que "con Bildu no se acuerda nada", calificándolo de "línea roja".

Tras escuchar todas las posturas de los distintos partidos, la ministra de Defensa ha defendido que hay que "conocer el pasado" para valorar esta postura. "En el año 1996 fui secretaria de Estado de Interior. Fui a muchos entierros, estuve con víctimas. Hay íntimos amigos míos, Juan María Jáuregui por ejemplo, que estuvo por el diálogo y lo mataron", recuerda la ministra.

"Entonces, todos los demócratas de este país decíamos que la violencia era condenable, rechazable, y que tenía que ser en el Parlamento donde había que hacer el diálogo político. Los acuerdos de Madrid en 1987, con Alianza Popular, junto con la tremenda condena a ETA, se hablaba de que tenía que haber espacios políticos parlamentarios", prosigue Robles.

La titular de Defensa cree que hay que "aceptar" la presencia de EH Bildu en el Congreso de los Diputados por "coherencia". "Ojalá todos los partidos políticos estuviesen apoyando los Presupuestos", agrega. Robles cree que estos acuerdos se deben recibir con "normalidad democrática", eso sí, cree que hay cicatrices que "no han sanado del todo" en España, refiriéndose a las víctimas.

¿Mensaje a Iglesias?: "No hay que alardear de cosas que no son necesarias"

"Tenemos que empatizar con las víctimas. Pediría no hacer declaraciones que puedan suponer o entenderse como una afrenta a las víctimas", opina Robles. Insiste la ministra en "no alardear" de "cosas que no son necesarias" por el dolor que puede causar a las víctimas del terrorismo.

Preguntada por Iñaki López sobre si estas palabras van referidas al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, Robles defiende en que "hay declaraciones que pueden herir la sensibilidad" de las víctimas que deben evitarse. "Vamos a hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar del que sufre. El no hacer más daño del necesario es algo positivo", zanja.