"Actuando con coherencia no hay ningún problema". De esta manera ha arrancado Miguel Ángel Revilla la entrevista a laSexta Noche para explicar por qué su partido, el PRC, voto en contra de la investidura de Pedro Sánchez, que finalmente salió adelante con los apoyos de Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País-Compromís (3), Nueva Canarias (1), BNG (1) y Teruel Existe (1), así como las abstenciones de ERC (13) y Bildu (5).

El presidente de Cantabria ha mostrado su enfado porque se hable de su formación política como "el partido de Revilla", y ha añadido: "Nuestro Congreso elige a 61 miembros del comité ejecutivo del PRC, que se reunió después de conocer el acuerdo con Esquerra para someter a votación la abstención. Los 61 votaron 'no', por tanto no es el 'partido de Revilla'".

Acto seguido, Miguel Ángel Revilla ha explicado por qué el PRC eligió por unanimidad votar en contra de la investidura de Sánchez. "Como partido, siempre dijimos en campaña electoral que íbamos a apoyar a un Partido Socialista donde no iba a firmarse nada con independentistas", ha destacado Revilla.

En este sentido, el presidente Cántabro ha señalado lo siguiente: "Yo respeto a los de Esquerra profundamente, son los más coherentes. No quieren ser de España, lo dicen y actúan. Pero ellos también tendrán que respetar un partido progresista, regionalista -y por ende, no nacionalista-". Revilla ha destacado también que los socialistas no le hicieran llegar el documento del acuerdo al que había llegado el PSOE con ERC.

"Ningún tren ni ninguna autovía compensan el que se pueda poner en riesgo la unidad de España y firmar algo que nosotros consideremos que atenta contra algo que tenemos que decidir todos los españoles", ha insistido Revilla, que ha explicado qué cosas le chirrían de dicho pacto entre los socialistas y los independentistas.