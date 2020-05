El Gobierno ha aprobado el Ingreso Mínimo VItal, una medida que beneficiará a 850.000 hogares. Y sobre esta iniciativa que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición han debatido en laSexta Noche los economistas Juan Ramón Rallo y Gonzalo Bernardos. En concreto, sobre las posibles consecuencias del IMV.

¿Aumentaría la economía sumergida, como asegura el presidente de la Patronal? Rallo ha señalado que "rentas tan bajas no desincentivan el empleo y no llevan a que una persona no quiera prosperar vitalmente", si bien cree que "hay que tener presente cómo se diseñan estas ayudas".

Para ello, ha puesto un ejemplo: "Si tenemos un hogar con varias personas, la ayuda puede llegar a los 1.100 euros. Si en ese hogar solo tiene la opción de trabajar una persona y le ofrecen un trabajo de 1.200 euros, estaría trabajando solo por 100 euros. ¿Esa persona se lanzará a trabajar por esa cantidad?".

Rallo cree que, por situaciones así, estas cuestiones "tienen que evaluarse adecuadamente", y ha señalado: "Si alguien está recibiendo esta transferencia hay que ayudarle a encontrar un empleo" y valorar si se dan "legislaciones antilaborales para eliminarlas".

Por su parte, Gonzalo Bernardos ha destacado que el Ingreso Mínimo Vital "asegura que todo el mundo podrá tener para comer, desayunar, almorzar y cenar" porque "nadie estará en la más completa pobreza". Así se ha expresado el economista en laSexta Noche, donde ha cargado además contra la posición de la derecha.

"En un país en el que las derechas jamás han intentado luchar contra la pobreza me parece una magnífica medida", ha proseguido Bernardos, que cree que "es una cuantía perfectamente obtenible porque el Estado "se gasta mucho más de 3.000 millones en muchas otras cosas" y porque "es absolutamente compatible con tener un empleo a tiempo parcial", entre otras razones.