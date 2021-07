Miguel Ángel Revilla tiene claro que se "va a resentir el turismo" en España después de los altos datos de incidencia del COVID-19 registrados en las última semana en nuestro país, si bien cree que "siendo responsables no hay problema en que la gente se mueva y viaje". El persidente de Cantabria ha señalado que la economía no se puede parar y que "la gente no aceptaría un nuevo confinamiento". Así se ha expresado el dirigente autonómico en laSexta Noche, donde ha lanzado un pronóstico sobre esta cuestión

"No hay más que dos soluciones: una, que a corto plazo debemos mentalizarnos de que el COVID está presente y que esta cepa es más dañina que ninguna; y a largo plazo, seguir con la vacunación porque es absolutamente eficaz", ha señalado Revilla, que ha apuntado en el programa que "con el 80% de vacunados el problema habrá dejado de existir al haber inmunidad colectiva". En contraposición, ha denunciado que ahora mismo "no están llegando vacunas".