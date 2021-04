Iñaki López ha destacado de Paca la Piraña su "sentido del humor estupendo, a pesar de la vida perra" que ha tenido, ya que tuvo que trabajar en la prostitución. "Me han tirado piedras, fumigado con extintores y tirado tornillos con un tirachinas en el Parque del Oeste y en Valencia", ha recordado la actriz.

Sin embargo, Paca la Piraña ha afirmado que "más vale tener humor que en el culo un tumor". "Yo he tenido siempre bue humor porque si no, me hubiera hundido, aunque también tengo mis traumas y depresiones. Ahora me veo y en vez de Paca la Piraña parezco Paca 'la hormigonera', de lo gorda que estoy", ha bromeado.