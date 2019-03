Pablo Casado: "Probablemente yo no habría incluido a Rita Barberá en la Diputación Permanente"

CASADO AFIRMA QUE DESCONOCE QUIÉN TOMÓ ESA DECISIÓN

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, reconoce en laSexta Noche que él "probablemente no" habría incluido a Rita Barberá en la Diputación Permanente. No obstante, afirma que no sabe de quién dependió ni de qué circunstancias rodearon esa decisión.