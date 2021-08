El actor Rafael Álvarez 'El Brujo' visitó el pasado mes de junio laSexta Noche y volvió a dar su opinión sobre Pablo Iglesias, tras una comentada entrevista en 2015 en la que afirmó que a veces le parecía ver en el entonces líder de Podemos "a un papagayo conectado a un archivo de datos".

Seis años después y tras la salida de Iglesias de la política, el actor volvía a opinar sobre el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno: "Nunca tuve un feeling con él, no me convencía nada", confesaba. "Pero no por una cuestión ideológica, porque ahí está la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, que me fascina", apostillaba.

Y es que Álvarez tiene una opinión muy diferente sobre la actual vicepresidenta segunda: "Me parece un personaje maravilloso, inteligente... vamos, yo la votaba como presidenta del Gobierno", afirmaba en junio sobre Díaz, en quien ve "el futuro de la izquierda de este país". En el vídeo que ilustra estas líneas puedes ver cómo hablaba Álvarez sobre ambos políticos en laSexta Noche.

(*) Este es uno de los mejores momentos de esta temporada de laSexta Noche, que se ha vuelto a emitir el sábado 14 de agosto.