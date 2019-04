Natalia pide la dación en pago al banco: "Me piden mi piso, el de mi madre y 20.000 euros"

NO PUEDE HACER FRENTE AL PAGO DE LA HIPOTECA

Natalia está a punto de ser desahuciada al no poder pagar una hipoteca de 240.000 euros. "El banco no me acepta la dación en pago y me pide mi piso y el de mi madre", explica en laSexta Noche. "Nos ponen excusas, saben que no podemos hacer frente al pago de la deuda", afirma Natalia, que dice sentirse engañada por el banco.