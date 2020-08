La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana se ha referido al acoso sufrido por Pablo Iglesias e Irene Montero durante sus vacaciones en Asturias, así como a las concentraciones que se llevan realizando desde hace meses a las puertas de su casa.

Y es que el vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad recibieron amenazas en redes sociales después de que se filtrara el nombre del pueblo en el que estaban veraneando. Un acoso que llegó a concretarse en pintadas amenazantes, insultos y presencia de personas de extrema derecha en los alrededores de la vivienda.

Mónica Oltra considera que no se puede comparar esto con los escraches porque "ir a señalar a la gente y amenazarla no es democracia, está fuera de los valores democráticos". "Hay que abordar este debate desde un punto de vista democrático, a mí me parece un escándalo", ha apuntado.

Asimismo, ha apuntado en una entrevista en laSexta Noche que "el escrache tiene un contenido político, pero el hecho de que día y noche haya gente insultándote en la puerta de tu casa es un acoso y señalamiento".

"Esto no se puede confundir con la protesta social y los llamados escraches, que nacieron en Argentina con las madres y abuelas a las que la dictadura asesinó a sus hijos y nietos. Esto no tiene nada que ver con un escrache", ha sentenciado.