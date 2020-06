Miguel Ángel Revilla se muestra muy crítico con la figura de la inviolabilidad de la figura del rey Juan Carlos I, algo que cree que “los españoles no entienden”. “¿Por qué no se investiga si ha movido dinero de un lado para otro? Privilegios para nadie”, critica el presidente cántabro.

Añade que los españoles “tienen que saber” si el rey emérito ha cometido un posible “delito fiscal”, en referencia al 'no' del Congreso a crear una comisión de investigación a Juan Carlos I para conocer el origen de la fortuna del monarca.

“Los españoles tienen que saberlo. Que tengamos que enterarnos por un juez de Suiza y por los periódicos de Francia y Alemania desmoraliza”, zanja.

La decepción de Revilla con Sánchez

En laSexta Noche, Revilla también se muestra "verdaderamente indignado" con el Gobierno por el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de Cantabria a percibir el pago de 22 millones de euros por las obras del Hospital Valdecilla.

"No me puedo creer que llegaran a recurrirlo. Lo perderán allí, ¿pero cuándo vamos a cobrarlo? Lo considero casi un ataque a la Comunidad Autónoma. Me tiene indignado", critica.